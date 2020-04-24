Huawei представила планшет MatePad на процессоре Kirin 810

Компания Huawei представила в Китае планшет MatePad. Это более доступная и менее производительная версия MatePad Pro. Устройство предназначено в первую очередь для образовательных целей.

Новинка оснащается 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000 × 1200 пикселей, фирменной платформой HiSilicon Kirin 810, 4 или 6 Gb оперативной памяти, 64 или 128 Gb флеш-памяти, слотом для карт microSD, 8 Мп фронтальной и 8 Мп основной камерами, четырьмя динамиками Harman/Kardon, поддержкой стилуса M-Pencil, аккумулятором емкостью 7250 мА ч и поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

В устройстве реализована функция автоматической регулировки яркости и контрастности дисплея в зависимости от условий освещения. Также доступна возможность переключения экрана в режим отображения монохромной картинки.

Размеры составляют 245,2 х 154,96 х 7,35 мм, вес – 450 гр. На планшет установлена новая оболочка EMUI 10.1 на основе Android 10.

Huawei MatePad предлагается в белом и черном корпусах. Базовая версия без LTE-модуля с 4/64 Gb памяти обойдется в 269 долларов, модификация с 6/128 Gb – 311 долларов. Максимальная комплектация устройства с поддержкой LTE, с 6/128 Gb будет стоить 353 доллара. Продажи в Китае начнутся 26 апреля.