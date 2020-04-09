Huawei представила новый smart-телевизор Smart Screen X65 с выдвижной камерой

На мероприятии, посвященном китайскому запуску смартфонов Huawei P40 и P40 Pro, компания Huawei официально анонсировала новую модель smart-телевизора. Новинка получила название Smart Screen X65.

Новый телевизор Huawei оснащен 65-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K HDR, поддерживает частоту обновления 120 Hz и технологию MEMC для отображения плавной и четкой картинки, а также имеет охват 98% цветовой гаммы NTSC. Экран характеризуется пиковой яркостью 950 кд/м2, угол обзора — 178 градусов.

Телевизор оснащен однокристальной системой HiSilicon Hi83559C с отдельным нейронным процессором NPU, который отвечает за работу персонального помощника, голосовое и жестовое управление. Помимо HiSilicon Hi83559C, новый smart-телевизор получил отдельный чип Hongu 898 (2 x Cortex-A73 + 2 x Cortex-A53), для оптимизации общего качества изображения. Используется графический чип Mali-G51MP4. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 Gb.

Одной из главных особенностей Huawei Smart Screen X65 стала продвинутая акустическая система, представленная 14 динамиками с поддержкой технологии объемного звучания, суммарная мощность которых составляет 75 Вт.

Кроме этого, телевизор оснащен выдвижной фронтальной камерой разрешением 24 Мп, с широким углом обзора и функциями искусственного интеллекта для распознавания жестов пользователя. Встроенный датчик окружающей среды позволяет получать более естественные цвета на экране телевизора.

Устройство поддерживает функцию многопользовательского видеочата для проведения онлайн-конференций. Работает телевизор под управлением операционной системы Harmony OS собственной разработки компании Huawei.

Оснащение включает Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz +5 GHz, 2х2 MIMO), Bluetooth 5.0 LE, четыре порта HDMI 2.0, два USB 3.0 Type-A, S/PDIF и гигабитный Ethernet.

Телевизор выполнен в металлическом корпусе с максимальной толщиной 24,9 мм (5 мм в области дисплея).

Smart-телевизор Huawei Smart Screen X65 поступит в продажу 26 апреля по цене 3537 долларов.

Также была анонсирована более доступная модель под названием Huawei V55i с 55-дюймовым 4K-экраном и выдвижной камерой. Стоимость составляет за версию 4/32 Gb – 537 долларов, а за 4/64 Gb – 567 долларов. Продажи стартуют 15 апреля.