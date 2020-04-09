09.04.2020

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Huawei представила новый smart-телевизор Smart Screen X65 с выдвижной камерой

Huawei Smart Screen X65

На мероприятии, посвященном китайскому запуску смартфонов Huawei P40 и P40 Pro, компания Huawei официально анонсировала новую модель smart-телевизора. Новинка получила название Smart Screen X65.

Новый телевизор Huawei оснащен 65-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K HDR, поддерживает частоту обновления 120 Hz и технологию MEMC для отображения плавной и четкой картинки, а также имеет охват 98% цветовой гаммы NTSC. Экран характеризуется пиковой яркостью 950 кд/м2, угол обзора — 178 градусов.

Huawei Smart Screen X65

Телевизор оснащен однокристальной системой HiSilicon Hi83559C с отдельным нейронным процессором NPU, который отвечает за работу персонального помощника, голосовое и жестовое управление. Помимо HiSilicon Hi83559C, новый smart-телевизор получил отдельный чип Hongu 898 (2 x Cortex-A73 + 2 x Cortex-A53), для оптимизации общего качества изображения. Используется графический чип Mali-G51MP4. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 Gb.

Одной из главных особенностей Huawei Smart Screen X65 стала продвинутая акустическая система, представленная 14 динамиками с поддержкой технологии объемного звучания, суммарная мощность которых составляет 75 Вт.

Кроме этого, телевизор оснащен выдвижной фронтальной камерой разрешением 24 Мп, с широким углом обзора и функциями искусственного интеллекта для распознавания жестов пользователя. Встроенный датчик окружающей среды позволяет получать более естественные цвета на экране телевизора.

Huawei Smart Screen X65

Устройство поддерживает функцию многопользовательского видеочата для проведения онлайн-конференций. Работает телевизор под управлением операционной системы Harmony OS собственной разработки компании Huawei.

Оснащение включает Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz +5 GHz, 2х2 MIMO), Bluetooth 5.0 LE, четыре порта HDMI 2.0, два USB 3.0 Type-A, S/PDIF и гигабитный Ethernet.

Телевизор выполнен в металлическом корпусе с максимальной толщиной 24,9 мм (5 мм в области дисплея).

Smart-телевизор Huawei Smart Screen X65 поступит в продажу 26 апреля по цене 3537 долларов.

Также была анонсирована более доступная модель под названием Huawei V55i с 55-дюймовым 4K-экраном и выдвижной камерой. Стоимость составляет за версию 4/32 Gb – 537 долларов, а за 4/64 Gb – 567 долларов. Продажи стартуют 15 апреля.

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