Huawei представила новый процессор для смартфонов с поддержкой 5G — Kirin 985

Компания Huawei официально представила производительный мобильный процессор Hisilicon Kirin 985 5G.

Процессор производится по 7 нм технологии. Чип содержит восемь вычислительных ядер — одно ядро ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,58 GHz, три ядра ARM Cortex-A76 с частотой 2,4 GHz и четыре ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1,84 GHz. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Mali-G77 GPU. В состав решения также входит двухъядерный блок NPU AI, отвечающий за ускорение выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом.

Интегрируемый сотовый модем обеспечивает поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Поддерживаются 5G-сети с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами. Скорость передачи данных может достигать 1277 Мбит/с в сторону абонента и 173 Мбит/с в сторону базовой станции. Также обеспечивается возможность работы в сетях предыдущих поколений — 2G, 3G и 4G.

Сегодня бренд Honor представил флагманскую линейку смартфонов Honor 30, младшая модель которой построена на новой платформе Hisilicon Kirin 985 5G.