HP представила обновленный ENVY 15 для творческой работы

Помимо ноутбуков ZBook Create и Studio компания HP представила обновленный ENVY 15. Ноутбук позиционируется как решение для пользователей творческой профессии.

ENVY 15 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем. В максимальной комплектации используется сенсорная OLED-панель с разрешением 4K и яркостью 400 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Дисплей имеет тонкие рамки, за счет чего ноутбук имеет довольно компактные габариты.

В основе обновленного ENVY 15 лежат процессоры Intel Core семейства Comet Lake-H, вплоть до восьмиядерного Core i9-10980HK. Модель оснащается видеокартами NVIDIA GeForce вплоть до GeForce RTX 2060 Max-Q. За отвод тепла отвечает система охлаждения с испарительной камерой и двумя мощными вентиляторами. Объем оперативной памяти DDR4 достигает 32 Gb в старших модификациях. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель M.2 PCIe объемом до 1 Tb.

Ноутбук оснащен батареей на 83 Вт·ч, которая способна обеспечить до 16,5 часов автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки, батарея восполнится на 50% за 45 минут. Отмечается поддержка Wi-Fi 6 и наличие двух портов Thunderbolt 3.

HP ENVY 15 поступит в продажу в июне этого года по цене от 1350 долларов.