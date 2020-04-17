HP представила обновленные ноутбуки ENVY x360 13 и ENVY 13

Компания HP представила обновленные модели ноутбуков ENVY x360 13 и ENVY 13. Обе новинки оснащены 13,3-дюймовыми дисплеями на матрицах IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

Крышка модели ENVY x360 13 вращается на 360 градусов, что позволяет использовать устройство в режиме планшета. Взаимодействовать с дисплеем можно при помощи пальцев и специального пера. Ноутбук-трансформер получил процессоры Ryzen 4000 вплоть до восьмиядерного AMD Ryzen 7 4700U с тактовой частотой 2,0 GHz (повышается до 4,2 GHz). Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет 8 Gb. В качестве накопителя используется твердотельный модуль PCIe NVMe M.2 SSD вместимостью 512 Gb. Графическая подсистема использует ускоритель AMD Radeon Graphics.

Модель ENVY 13 получила чип Intel Core i5-1035G1 с четырьмя ядрами и графическим ускорителем Intel UHD. Номинальная тактовая частота составляет 1,0 GHz, максимальная — 3,6 GHz. Объем оперативной памяти DDR4-2666 — 8 Gb, вместимость накопителя PCIe NVMe M.2 SSD составляет 256 Gb.

В оснащение ноутбуков входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (Wi-Fi 5 у трансформируемого ноутбука и Wi-Fi 6 у обычной версии), Bluetooth 5.0, аудиосистема Bang & Olufsen с двумя динамиками, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, слот microSD. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

Стоимость ноутбука-трансформера HP ENVY x360 13 составляет от 700 долларов, а HP ENVY 13 будет предлагаться от 1000 долларов. Продажи начнутся в мае.