17.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиHP представила обновленные ноутбуки ENVY x360 13 и ENVY 13

HP представила обновленные ноутбуки ENVY x360 13 и ENVY 13

HP ENVY x360 13

Компания HP представила обновленные модели ноутбуков ENVY x360 13 и ENVY 13. Обе новинки оснащены 13,3-дюймовыми дисплеями на матрицах IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

Крышка модели ENVY x360 13 вращается на 360 градусов, что позволяет использовать устройство в режиме планшета. Взаимодействовать с дисплеем можно при помощи пальцев и специального пера. Ноутбук-трансформер получил процессоры Ryzen 4000 вплоть до восьмиядерного AMD Ryzen 7 4700U с тактовой частотой 2,0 GHz (повышается до 4,2 GHz). Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет 8 Gb. В качестве накопителя используется твердотельный модуль PCIe NVMe M.2 SSD вместимостью 512 Gb. Графическая подсистема использует ускоритель AMD Radeon Graphics.

Модель ENVY 13 получила чип Intel Core i5-1035G1 с четырьмя ядрами и графическим ускорителем Intel UHD. Номинальная тактовая частота составляет 1,0 GHz, максимальная — 3,6 GHz. Объем оперативной памяти DDR4-2666 — 8 Gb, вместимость накопителя PCIe NVMe M.2 SSD составляет 256 Gb.

В оснащение ноутбуков входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi (Wi-Fi 5 у трансформируемого ноутбука и Wi-Fi 6 у обычной версии), Bluetooth 5.0, аудиосистема Bang & Olufsen с двумя динамиками, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, слот microSD. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

Стоимость ноутбука-трансформера HP ENVY x360 13 составляет от 700 долларов, а HP ENVY 13 будет предлагаться от 1000 долларов. Продажи начнутся в мае.

ТЕГИ:
Ноутбук-трансформер HP ENVY x360 15 с чипами AMD и Intel
Обновленные ноутбуки HP ZBook Studio и ZBook Create с Quadro/GeForce RTX
Новости по теме
Ноутбуки
HP представила обновленный ENVY
Ноутбуки
Обновленные ноутбуки HP ZBook St
Ноутбуки
Ноутбук-трансформер HP ENVY x360
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!