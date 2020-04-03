HP Envy 17 оснащен процессором Intel Core десятого поколения и экраном 4К

Компания HP анонсировала обновленную версию ноутбука Envy 17. Устройство оборудовано 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением вплоть до 4K/UHD. Благодаря узким рамкам панель занимает 86% площади поверхности крышки.

Основой ноутбука HP Envy 17 служит новый процессор Intel Core i7 десятого поколения. За обработку графики отвечает ускоритель NVIDAI GeForce MX330.

Объем оперативной памяти DDR4 составляет 32 Gb. Ноутбук может быть оснащен двумя накопителями. Доступны конфигурации — жесткий диск на 1 Tb + твердотельный модуль вместимостью 256 Gb или жесткий диск емкостью 1 Tb + модуль PCIe NVMe Intel Optane объемом 16 Gb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи на 55 Вт·ч достигает 11 часов. Технология быстрой подзарядки Fast Charge позволяет восполнить запас энергии на 50% за 45 минут.

В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, аудиосистема Bang & Olufsen, а также полноразмерная клавиатура с подсветкой. Набор разъемов включает порт USB Type-C, три порта USB Type-A, интерфейс HDMI 2.0, аудиогнездо и SD-слот. Есть дактилоскопический сканер.