04.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиHP Envy 17 оснащен процессором Intel Core десятого поколения и экраном 4К

HP Envy 17 оснащен процессором Intel Core десятого поколения и экраном 4К

HP Envy 17

Компания HP анонсировала обновленную версию ноутбука Envy 17. Устройство оборудовано 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением вплоть до 4K/UHD. Благодаря узким рамкам панель занимает 86% площади поверхности крышки.

HP Envy 17

Основой ноутбука HP Envy 17 служит новый процессор Intel Core i7 десятого поколения. За обработку графики отвечает ускоритель NVIDAI GeForce MX330.

Объем оперативной памяти DDR4 составляет 32 Gb. Ноутбук может быть оснащен двумя накопителями. Доступны конфигурации — жесткий диск на 1 Tb + твердотельный модуль вместимостью 256 Gb или жесткий диск емкостью 1 Tb + модуль PCIe NVMe Intel Optane объемом 16 Gb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи на 55 Вт·ч достигает 11 часов. Технология быстрой подзарядки Fast Charge позволяет восполнить запас энергии на 50% за 45 минут.

В оснащение ноутбука входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, аудиосистема Bang & Olufsen, а также полноразмерная клавиатура с подсветкой. Набор разъемов включает порт USB Type-C, три порта USB Type-A, интерфейс HDMI 2.0, аудиогнездо и SD-слот. Есть дактилоскопический сканер.

ТЕГИ:
В игровых ноутбуках Lenovo Legion 7i и 5i используются новые видеокарты NVIDIA и процессоры Intel Comet Lake-H
Новости по теме
События
Xerox отказалась от планов по по
VR Гаджеты
HP, Microsoft и Valve совместно
Печатные устройства
IDC: HP остается лидером рынка п
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!