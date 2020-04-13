Honor представил доступные смартфоны Play 4T и Play 4T Pro

Бренд Honor представил два недорогих смартфона: Honor Play 4T и Play 4T Pro.

Honor Play 4T оснащен 6,39-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. За производительность отвечает процессор Kirin 710A. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, встроенной — 128 Gb. Основная камера состоит из двух модулей: 48 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 8 Мп находится в левом верхнем углу. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели.

Габариты составляют 159,8 х 76,1 х 8,1 мм при весе 176 гр.

Honor Play 4T Pro получил 6,3-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, Kirin 810, 6 или 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной памяти. Основная камера состоит из трех модулей: 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана. Емкость аккумулятора — 4000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5. Сканер отпечатков интегрирован в дисплей.

Габариты — 157,4 х 73,2 х 7,75 мм, вес — 165 гр.

Стоимость смартфона Honor Play 4T составляет 170 долларов, Pro-версия будет предложена за 213 долларов (6/128 Gb) и за 241 доллар (8/128 Gb).