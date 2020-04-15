Honor 30: Kirin 985 5G и четыре камеры от 425 долларов

Бренд Honor официально представил в Китае новый флагманский смартфон Honor 30. Новинка получила плоский OLED-экран диагональю 6,53 дюйма, в левый верхний угол экрана врезана фронтальная камера.

Honor 30 оснащен однокристальной системой Kirin 985 5G, которая по производительности практически не уступает Kirin 990 5G. За графику отвечает ускоритель последнего поколения Mali-G77.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: 40 Мп основной сенсор, 8 Мп перископ с поддержкой пятидесятикратного цифрового зума, широкоугольная 8 Мп и 2 Мп для съемки макро. Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА·ч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт.

Технические характеристики Honor 30:

Дисплей: 6,53’’, 20:9, 2400 x 1080 точек, DCI-P3 HDR, OLED;

ОС: Android 10 с Magic UI 3.1;

Процессор: Huawei Kirin 985 (8 ядер, 7 нм, 1 x Cortex-A76 по 2,58 GHz + 3 x Cortex-A76 х 2,4 GHz, 4 ядра Cortex-A55 x 1,84 GHz), выделенный NPU, графика Mali-G77;

Оперативная память: 6/8 Gb;

Внутренняя память: 128/256 Gb;

Основная камера: 40 Мп (RYYB, 1/1.7″, 2 мкм f/1.8), 8 Мп (телефото, перископ, f/2.4, OIS, оптический зум 5х, цифровой зум 50х), 8 Мп (широкоугольная, f/2.4), 2 Мп (макро, f/2.4), двойная светодиодная вспышка разных тонов, запись видео в формате 4К@60fps;

Фронтальная камера: 32 Мп, (f/2.0);

Аккумулятор: 4000 мАч, Huawei SuperCharge 40W;

Оснащение: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), 2×2 MIMO, HE160, 1024 QAM, Bluetooth 5.1 (BLE, SBC, AAC, LDAC), A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, USB Type-C 3.1, два слота SIM;

Безопасность: встроенный в экран сканер отпечатков пальцев;

Вес: 185 гр.

Honor 30 уже доступен для предварительного заказа в четырех расцветках корпуса: черном, зеленом, лиловом и серебристом цветах. Главное преимущество этой модели заключается в цене.

Покупателю предлагается три версии в зависимости от объема памяти: 6/128 за 425 долларов, 8/128 за 453 доллара и 8/256 за 495 долларов. Продажи стартуют 21 апреля.