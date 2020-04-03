03.04.2020

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Honda и General Motors будут совместно разрабатывать два новых электромобиля

Honda General Motors

Компании Honda и General Motors объявили о сотрудничестве, которое предусматривает совместную разработку и производство двух электромобилей.

Модели будут выпускаться под брендом Honda. В основе обеих новинок будет использоваться новая модульная архитектура General Motors для электрических транспортных средств с фирменными аккумуляторными батареями Ultium.

Honda разработает дизайн экстерьера и интерьера новых электромобилей, а сама платформа GM будет переработана с учетом спецификаций Honda, сообщили компании.

Новые модели будут производиться на заводах GM в Северной Америке. Начало продаж на рынках США и Канады запланировано на 2024 модельный год. В случае успешной реализации проекта сотрудничество может быть продолжено и расширено.

Ранее, об аналогичном сотрудничестве заявили автопроизводители BYD и Toyota. Компании объявили о создании совместного предприятия BYD Toyota EV Technology для разработки платформ и электромобилей нового поколения.

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