Hisense представила смартфоны A5C и A5 Pro с цветными дисплеями E-Ink

Китайская компания Hisense представила первые в мире смартфоны с цветным E-Ink дисплеем — A5C и A5 Pro. Модели внешне не отличаются друг от друга, оснащены 5,84-дюймовым экраном с тонкими рамками. Разница между ними заключается в технических характеристиках.

Ключевой особенностью аппаратов выступает экран, который задействует самую передовую на сегодня технологию в области E-Ink и сможет отображать до 4096 цветов. Правда, по качеству картинки такой дисплей все же сильно уступает LCD- или OLED-матрицам.

A5C получил процессор Qualcomm Snapdragon 439. Модель A5 Pro оснащена процессором UNISOC Tiger T610 (2 ядра ARM Cortex A75 @1,8 GHz и 6 ядер 1,8 GHz ARM Cortex-A55). Смартфон выпускается в версиях A5 Pro CC и A5 Pro Classic. Первый имеет цветной экран E-Ink, а второй — черно-белый. Оба получили сканер отпечатков пальцев, модуль NFC и порт USB-C.

Смартфоны оснащены основной 13 Мп камерой и 5 Мп селфи-камерой. Объем аккумуляторной батареи составляет 4000 мА ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт через разъем USB Type-C. По заверениям производителя, полного заряда хватает для просмотра контента при максимальной яркости в течение 62 часов. При полном отключении подсветки автономность возрастает до 93 часов. Все модели работают под управлением Android 10.

Смартфон Hisense A5C поступит в продажу в Китае 29 апреля по цене от 240 долларов в версиях 4/64 Gb и 6/128 Gb памяти в черно-белом и синем цветовых исполнениях корпуса.

Модель A5 Pro CC в версиях 4/64 Gb и 6/128 Gb будет предложена за 254 доллара и 282 доллара соответственно, а Classic – 226 долларов. Предварительный заказ на A5 Pro можно оформить с 1 июня. Доступны черно-белый, синий и зеленый цветовые исполнения корпуса.