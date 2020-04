HBO предоставил бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Американская телевизионная платформа HBO запустила кампанию #StayHomeBoxOffice. Платформа предоставила пользователям 500 часов бесплатного просмотра фильмов и сериалов. Все их можно будет посмотреть в приложениях HBO Now и HBO Go, а также на сайтах партнеров, участвующих в акции #StayHomeBoxOffice. Отметим, что на HBO Now и HBO Go представлены такие культовые сериалы, как «Клан Сопрано», «Силиконовая долина», «Наследники», «Прослушка» и другие. Кроме этого бесплатно доступны 20 фильмов от Warner Bros., включая «Покемон. Детектив Пикачу» и «Лего. Фильм 2».

Кроме того, HBO впервые предоставила бесплатный доступ к своей библиотеке фильмов для пользователей по всему миру.