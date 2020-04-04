04.04.2020

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HBO предоставил бесплатный доступ к фильмам и сериалам

HBO

Американская телевизионная платформа HBO запустила кампанию #StayHomeBoxOffice. Платформа предоставила пользователям 500 часов бесплатного просмотра фильмов и сериалов. Все их можно будет посмотреть в приложениях HBO Now и HBO Go, а также на сайтах партнеров, участвующих в акции #StayHomeBoxOffice. Отметим, что на HBO Now и HBO Go представлены такие культовые сериалы, как «Клан Сопрано», «Силиконовая долина», «Наследники», «Прослушка» и другие. Кроме этого бесплатно доступны 20 фильмов от Warner Bros., включая «Покемон. Детектив Пикачу» и «Лего. Фильм 2».

Кроме того, HBO впервые предоставила бесплатный доступ к своей библиотеке фильмов для пользователей по всему миру.

Данные сервисы работают только на территории США, поэтому, если вы находитесь за пределами этой страны и хотите воспользоваться данным предложением, придется прибегнуть к использованию VPN.
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