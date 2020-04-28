28.04.2020

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Группа компаний БАКОТЕК проведет Threat Hunting Workshop

Threat Hunting Workshop

30 апреля 2020 года группа компаний БАКОТЕК приглашает вас принять участие в практическом онлайн-воркшопе Threat Hunting Workshop. Спикером выступит Ойкун Сатыш, системный инженер Palo Alto Networks. Воркшоп будет полезен IТ/ИБ-директорам, руководителям IТ/ИБ-подразделений, системным администраторам, инженерам, техническим и другим специалистам.

Это 3-часовой виртуальный практический семинар по расследованию и поиску угроз, нацелен на повышение ваших навыков и демонстрацию того, как остановить сложные хакерские атаки путем:

  • создания пользовательских правил для оповещения о подозрительном поведении;
  • ускорения поиска угроз с помощью обогащенных контекстуализированных данных;
  • быстрого расследования первопричины и цепочки предупреждений конечных точек;
  • применения машинного обучения и поведенческой аналитики для выявления самых неуловимых угроз.

В результате воркшопа вы поймете, как выстроить четкий план постоянного повышения эффективности и точности расследований и поиска угроз в вашей организации.

Участники должны иметь ноутбук с последней версией Google Chrome. Условия участия: бесплатно, предварительная регистрация и подтверждение от организаторов обязательны. К участию в онлайн-воркшопе допускаются участники только из Азербайджана.  Если у вас возникают вопросы по поводу решений Palo Alto Networks, обращайтесь по адресу [email protected]. Регистрация доступна по ссылке: https://bit.ly/2KBPsou.

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