Google запустила портал онлайн-обучения Teach from Home (Учим из дома)

Компания Google и Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании запустили виртуальный портал для организации дистанционного обучения под названием Teach from Home (Учим из дома).

Проект призван помочь преподавателям и учащимся в организации эффективного дистанционного обучения в период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции.

«Многие учебные заведения по всему миру либо закрылись, либо планируют это сделать. Чтобы обеспечить безопасность школьников и студентов и не прерывать учебный процесс, многие преподаватели вынуждены переходить на дистанционный режим преподавания. Многие из них делают это впервые, и не всем легко освоить новый формат. Мы хотим помочь и учащимся, и преподавателям быстрее адаптироваться к этим изменениям и запускаем проект «Учим из дома», — рассказали о проекте представители Google.

В основу платформы Teach from Home положены облачные сервисы и приложения Google, адаптированные для использования в академической среде с учетом рекомендаций Института ЮНЕСКО. Поддерживаются 15 языков для обучения.

Проект позволяет каждому преподавателю создать микросайт своей предметной области и загружать на него расписание занятий, учебные материалы, список рекомендованной литературы. Для общения с учениками предусмотрены средства видеоконференцсвязи и обмена сообщениями с помощью Hangouts Chat. Интеграция с «Google Документами» позволяет проверять задания в режиме реального времени и создавать онлайн-тесты.

На портале Google «Учим из дома» учителя и преподаватели смогут проводить индивидуальные консультации с учениками онлайн, включая отдельные занятия с рисованием части презентации на виртуальной доске, используя необходимые графики и формулы, и многое другое.

Вся информация о проекте Teach from Home (Учим из дома) и включенных в его состав сервисах представлена на сайте teachfromhome.google.