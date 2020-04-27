28.04.2020

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Google запустил дудл-марафон для тех, кто скучает в самоизоляции

Google

Поисковый сервис Google известен своими фирменными дудлами — картинками, анимациями и мини-играми, встраиваемыми в логотип компании в честь различных событий, праздников и юбилеев.

Для тех, кто скучает дома в период пандемии коронавируса, Google запустил марафон из самых популярных интерактивных дудлов последних лет. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В течение 10 дней, начиная с сегодняшнего, на главной странице поисковика будут появляться новые интерактивные развлечения.

Первый дудл из серии был опубликован в 2017 году. В нем пользователь должен прописывать алгоритм ходов для персонажа-кролика. Дудл посвящен 50-летию создания языков программирования для детей. При его запуске пользователю предлагается составить алгоритм движения кролика по игровому полю с помощью языка Scratch.

На второй день пользователи смогут устроить соревнование по крикету с улитками, на третий — попробовать создать цветомузыку. Четвертый дудл научит игре на терменвоксе. Главные герои пятого дудла —  веселые садовые гномы.

Шестой день дудл-марафона предложит игру, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от «пожара» во рту с помощью мороженого. Седьмой дудл — это красочное мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по Сети. Восьмой — мистическое приключение, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков. Девятый дудл посвящен зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея, а завершит марафон браузерная версия легендарной Pac-Man.

Подробнее ознакомиться с историей дудлов, общее число которых уже перевалило за 4000, можно на официальной странице проекта.

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