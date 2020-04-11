11.04.2020

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Google переименовала Hangouts Meet и Hangouts Chat

Google Hangouts Meet

Компания Google официально исключила бренд Hangouts из набора приложений G Suite.

Информация о ребрендинге появилась в блоге Google. Сервис для видеосвязи Hangouts Meet теперь будет иметь название Google Meet.

Также компания Google добавила, что Meet является самостоятельной частью G Suite, пакета сервисов для бизнес-клиентов, который также включает Gmail, Docs, Sheets, Drive, Hangouts Chat и другие.

Работа над ребрендингом еще окончательно не завершена. Несмотря на то, что страница поддержки сервиса уже использует новое название, Hangouts Meet можно еще встретить в Play Store и App Store, а также на сайте G Suite.

Из-за распространения пандемии коронавируса, использование Google Meet выросло примерно в 25 раз, по сравнению с январем. Сервисом пользуются более 2 млн. пользователей в день.

Вслед за Hangouts Meet аналогичной участи постиг и Hangouts Chat. Теперь сервис называется Google Chat.

Что касается бренда Hangouts, он продолжит свое существование и все так же будет использоваться для названия потребительской версии приложения.

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