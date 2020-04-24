24.04.2020

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Google Duo получит новые функции и улучшенный видеокодек

Google Duo

Google Duo, как и многие другие сервисы, существенно увеличил базу клиентов за последнее время. Видеозвонки являются отличным инструментом для поддержания связи на расстоянии во время карантина. Разработчики сервиса анонсировали несколько нововведений, которые появятся в сервисе в ближайшее время.

В Google Duo будет использоваться новый видеокодек, который должен улучшить качество и стабильность звонков, даже если у пользователя плохое интернет-соединение. Кроме того, сервис уже использует технологии машинного обучения для уменьшения прерывания звука во время звонков.

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Пользователи смогут делать совместные фото во время видеозвонков.

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В приложении Duo для Android и iOS уже доступны групповые звонки, в которых могут участвовать до 12 пользователей. В ближайшее время Google планирует еще больше увеличить эту цифру.

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Если у вас нет возможности в данный момент созвониться с другим пользователем, всегда можно отправить видеосообщение, добавив фото или даже AR-эффекты.

https://keddr.com/wp-content/uploads/2020/04/duo_thinking_of_you_video_message_effect.gif

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