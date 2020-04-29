29.04.2020

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Google анонсировала PUBG, FIFA, Star Wars и другие игры для платформы Stadia

Google Stadia

Компания Google провела мероприятие Stadia Connect, на котором анонсировала ряд игр, которые будут доступны на платформе в скором времени.

Пользователи Stadia уже смогут сыграть в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Игра доступна в Stadia Store, а подписчики Stadia Pro получат ее бесплатно. Также вместе с PUBG в сервисе появились игры Get Packed и Octopath Traveller.

Компания EA объявила игры, которые будут доступны в Stadia осенью этого года -FIFA, Madden NFL и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Летом потоковая служба получит свой первый достаточно мощный эксклюзив в лице Crayta — это платформа, на которой можно создавать собственные игры и играть в проекты других пользователей.

В ближайшее время в Google Stadia появятся следующие игры: Embr (будет доступна с 21 мая), Zombie Army 4: Dead War (с 1 мая), Thumper (с 31 апреля), SteamWorld Heist (с 1 мая) и The Turing Test (с 1 мая).

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