01.04.2020

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Gartner разработала стратегический план — как обеспечить устойчивость бизнеса во время пандемии коронавируса

Gartner

Аналитики компании Gartner разработали стратегический и систематический подход из пяти этапов, который позволит организациям повысить устойчивость их бизнес-модели, обеспечив непрерывность операций в условиях коронавирусной пандемии, пишет CRN.

«Компании привычно задействуют традиционные стратегии и планы, где главное внимание уделяется бесперебойности ресурсов и процессов, но упускается из виду бизнес-модель. Однако сама эта бизнес-модель может нести в себе угрозу срыва операций при таких внешних событиях, как глобальная вспышка COVID-19», — пишет в пресс-релизе Дэниел Сунь (Daniel Sun), вице-президент исследования Gartner.

ИТ-директора могут сыграть ключевую роль в обеспечении большей устойчивости бизнес-модели и непрерывности операций, поскольку цифровые технологии и подходы способны оказать влияние на все аспекты функционирования бизнеса.

Этап 1 — Анализ бизнес-модели

В чрезвычайных обстоятельствах вспышки COVID-19 компаниям следует прежде всего сосредоточить внимание на своих основных клиентах, которые важны для непрерывности бизнеса, а затем обратиться к процессу выработки более устойчивой бизнес-модели, рассмотрев вопросы, касающиеся их клиентов, ценности предложения, возможностей и финансовых моделей.

В обычных условиях ИТ-директора не занимаются выработкой бизнес-модели, но в сложившейся ситуации им следует вместе с высшим звеном руководства заранее проработать 10 ключевых вопросов, касающихся текущей бизнес-модели. Чрезвычайно важно, чтобы именно ИТ-директора активно участвовали в корректировке бизнес-модели.

Этап 2 — Выявите факторы неопределенности

Это может быть достигнуто проведением ситуационного (SWOT) анализа или мозгового штурма. Учитывая широкий спектр неопределенностей и угроз, этот этап может выиграть от разносторонней группы участников с разным опытом и интересами, особенно там, где обычно задействованы ИТ. При этом следует сосредоточить внимание на рисках, которые создают неопределенность для всех составляющих бизнес-модели.

Этап 3 — Оцените потенциальные последствия

Следует сформировать многопрофильную междисциплинарную группу для анализа или даже количественной оценки влияния выявленных неопределенностей. ИТ-директора предоставят свое видение такого влияния с точки зрения ИТ.

Этап 4 — Продумайте изменения

На этом этапе главная цель состоит в продумывании возможных стратегий, без оценки их осуществимости. Выбор и реализация конкретных изменений — это задача следующего этапа. ИТ-директорам следует продумать, как цифровые технологии могут ускорить реализацию планируемых изменений.

Этап 5 — Осуществление изменений

Решение о том, какие именно изменения будут вводиться, принимается высшим звеном руководства в организации. Стратегии возможных изменений, очерченные на этапе 4, дают важнейшую информацию для принятия такого решения. Высшее звено руководства должно избрать стратегию, которую считает наиболее успешной, что часто основывается на экономических расчетах и интуиции.

«После того, как высшее руководство выбрало инициативы по корректировке бизнеса и перестройке ИТ, ИТ-директорам следует использовать гибкий подход к реализации этих инициатив. Например, они могут сформировать гибкую многопрофильную команду по продуктам, которая обеспечит согласованность между бизнес-подразделениями и ИТ-командой для достижения быстроты и качества доставки, — пишет Сунь. — В условиях кризиса, такого как пандемия COVID-19, гибкость, быстрота и качество играют важнейшую роль в обеспечении непрерывности операционной деятельности».

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