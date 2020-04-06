Garmin представила «морские» smart-часы Quatix 6
Компания Garmin представила новую модель smart-часов Quatix 6. Новинка отлично подойдет владельцам лодок и любителям водных видов спорта. Часы предлагают тот же набор спортивных функций, что и Fenix 6, но также могут похвастаться и некоторыми специальными возможностями.
Особенностью новинки, в дополнении к модулю GPS-датчика стала поддержка функции управления моторной лодкой. В частности, Quatix 6 позволяют подключаться к картплоттерам Garmin (многофункциональные дисплеи, которые устанавливаются на лодках), чтобы можно было видеть всю необходимую информацию прямо на часах. Также непосредственно с помощью часов можно управлять автопилотом, чтобы корректировать курс корабля. Кроме того, часы могут отображать данные о глубине водоема, оборотах двигателя, скорости ветра и т.п. Quatix 6 совместимы с аудиосистемами Fusion Link и позволяют управлять ими.
Часы оснащены 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 260 х 260 точек, который прикрыт Gorilla Glass DX, 32 Gb встроенной памяти, модулями GPS, Wi-Fi, Bluetooth, пульсометром, компасом, гироскопом, альтиметром, акселерометром, термометром. Заявлена влагозащита по стандарту 10 ATM.
Quatix 6 способны выводить уведомления со смартфона, поддерживать бесконтактную оплату через Garmin Pay, управлять музыкой в сервисах Spotify, Deezer и Amazon Music. Поддерживаются и стандартные функции smart-часов вроде мониторинга качества сна и физической активности.
Емкости аккумулятора хватает примерно на 14 дней обычного использования, до 24 часов в режиме GPS и около 60 часов в режиме энергосбережения UltraTrac.
В комплекте идут непосредственно сами часы, капитанский синий силиконовый ремешок, кабель для зарядки и документация.
Стоимость smart-часов Garmin Quatix 6 в сером цвете с ремешком Captain Blue Band предлагаются по цене 699,99 долларов. Также доступна версия с сапфировым стеклом в корпусе Titanium Gray и титановым ремешком за 999,99 долларов.