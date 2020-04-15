16.04.2020

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Galaxy Tab S6 Lite: тонкий и легкий планшет с поддержкой стилуса S Pen

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Компания Samsung представила новый планшет Galaxy Tab S6 Lite. Новинка получила дисплей IPS диагональю 10,4 дюйма разрешением 2000 х 1200 пикселей.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор с максимальной тактовой частотой 2,3 GHz. Компания не называет конкретную модель, но предположительно это Exynos 9611. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb. Емкость встроенного хранилища — 64 или 128 Gb, расширить которую можно картами microSD.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 7040 мА·ч, по заверению производителя, на одном заряде аппарат способен проработать до 13 часов.

В оснащение планшета входят модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB-C, 3.5-мм аудиоразъем, стереодинамики. Опционально доступна LTE-версия.

Устройство поддерживает работу с фирменным стилусом S Pen, которое входит в стандартную комплектацию устройства. Чехол-книжку с креплением под S Pen придется докупать отдельно. Планшет выполнен в тонком металлическом корпусе с габаритами 244,5 х 154,3 х 7 мм при весе 467 гр.

Стоимость Samsung Galaxy Tab S6 Lite составляет 379 евро. LTE-версия будет предложена за 439 евро.

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