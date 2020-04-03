03.04.2020

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Facebook запустила десктопную версию Messenger для Windows и macOS

Facebook Messenger

Компания Facebook выпустила приложение Messenger для macOS и Windows на фоне роста использования сервиса в браузере.

«Мы запускаем приложение Messenger для macOS и Windows, теперь вы можете проводить видео-чаты на вашем компьютере и оставаться на связи с друзьями и родными. По данным соцсети, использование пользователями аудио- и видеовызовов в Messenger через браузер за последний месяц выросло более чем на 100%», — говорится в сообщении компании.

Приложения для macOS и Windows избавят от необходимости пользоваться версией для браузера, предоставляя все возможности, включая неограниченные и бесплатные групповые видеозвонки.

К достоинствам настольной версии Facebook Messenger отнесены групповые видеозвонки на большом экране, простота подключения, поддержка многозадачности, уведомлений, наклеек, эмодзи, GIF-файлов, а также возможность синхронизации чатов на разных устройствах пользователя. Имеется встроенный темный режим, который позволит снизить нагрузку на глаза в ночное время.

Скачать приложение можно из Microsoft Store или Mac App Store.

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