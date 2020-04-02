Facebook откроет центр помощи при карантине во многих странах

Компания Facebook призывает своих пользователей помогать соседям. Социальная сеть расширяет свою функцию «Помощи сообществу», чтобы охватить людей, затронутых пандемией коронавируса.

Благодаря обновлению пользователи Facebook могут публиковать предложения, которые помогут с транспортом, продуктами, детскими принадлежностями и т.д. Аналогичным образом, те, кто ищет помощи, могут оставлять сообщения о том, что им нужно, или фильтровать существующие предложения, чтобы найти нужное. Страница также содержит ссылки на сбор средств и информационный центр по коронавирусу Facebook.

«Помощь сообщества» ранее была доступна во время стихийных бедствий как часть инструментов «реагирования на кризис», но компания обычно включала ее в более локализованных районах. Новая версия в настоящее время распространяется по всей территории США, Великобритании, Австралии, Канады и Франции и будет доступна для большего числа стран в ближайшие недели.

Страница будет доступна по адресу https://www.facebook.com/covidsupport.