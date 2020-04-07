ЕС поддерживает мероприятие «Глобальный взлом против коронавируса» — зарегистрируйтесь сейчас, чтобы присоединиться к борьбе

Европейский Союз и инициатива EU4Digital поддерживают онлайн-хакатон под названием «Глобальный взлом» (Global Hack), предназначенный для обмена и быстрой разработки идей для срочно необходимых решений в рамках нынешней пандемии коронавируса.

Эксперты в своих областях, ученые, технические энтузиасты, лидеры бизнеса, руководители проектов, эксперты по маркетингу, дизайнеры и новаторы из Восточных стран-соседей ЕС и всего мира приглашаются принять участие в мероприятии «Глобальный взлом», которое будет проходить полностью в режиме онлайн 9 и 12 апреля.

Онлайн-хакатон организовывается Accelerate Estonia, Garage48 и Guaana при поддержке Devpost.

Европейская Комиссия предоставит «Глобальному взлому» до 75000 евро в качестве призов командам-победителям. Общий призовой фонд за лучшие идеи составляет 100000 евро.

ЕС также сделает свой вклад в решение проблем, связанных с правительством, в области стартапов, малого бизнеса и электронного здравоохранения, а также поможет найти жизнеспособные решения там, где они необходимы.

Цель мероприятия «Глобальный взлом» — объединить людей со всего мира для обмена идеями, ноу-хау и лучшими практиками, чтобы предложить креативные и гибкие решения. Благодаря объединению наставников мирового класса и талантливых команд, могут быть найдены решения для лучшего будущего. На хакатоне будут представлены новые решения, которые продемонстрируют, как цифровые инновации могут быть использованы для связи между местными районами и предоставления помощи наиболее уязвимым людям.

Это онлайн-мероприятие уже привлекло внимание всего мира, включая Forbes, Silicon Republic и CNN, и множества наставников мирового уровня, таких как Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, бывший Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и специалист по общественному здравоохранению и нейро-технолог Халия.

Для участия в хакатоне вы можете собрать команду из 6-12 человек, которые преданы идее. Руководитель группы должен зарегистрировать идею и название через Guaana. Во время хакатона участники разработают свои лучшие и самые яркие идеи, чтобы справиться с продолжающимся социально-экономическим кризисом и поддержать восстановление после него. Через страницу reddit каждый может публиковать идеи, чтобы получить отзывы других пользователей, находить партнеров и узнать правила подачи заявок.