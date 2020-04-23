Epic Games Store бесплатно раздает игру For the King
B Epic Games Store нaчaлaсь беcплатная pаздача For the King.
For the King — стратегия с пошаговыми боями и процедурной генерацией, благодаря чему каждое прохождение игры отличается от предыдущего. Играть можно как в одиночку, так и с друзьями.
Игру можно забрать до 30 апреля.
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Crashlands и Amnesia: The Dark Descent.
Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra.