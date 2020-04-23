23.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыEpic Games Store бесплатно раздает игру For the King

Epic Games Store бесплатно раздает игру For the King

Epic Games Store

B Epic Games Store нaчaлaсь беcплатная pаздача For the King.

For the King — стратегия с пошаговыми боями и процедурной генерацией, благодаря чему каждое прохождение игры отличается от предыдущего. Играть можно как в одиночку, так и с друзьями.

Игру можно забрать до 30 апреля.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Crashlands и Amnesia: The Dark Descent.

Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.

Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra.

ТЕГИ:
Realme X50m получил Snapdragon 765G, 120 Hz дисплей и квадрокамеру
Новости по теме
Программное обеспечение
Skylum бесплатно раздает полную
Игры
Epic Games Store бесплатно разда
Программное обеспечение ТОП-Новости
Частные репозитории GitHub тепер
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!