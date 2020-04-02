Epic Games Store бесплатно раздает Gone Home и Hob

В Epic Games Store началась очередная раздача игр. Теперь пользователи магазина могут бесплатно забрать Gone Home и Hob.

Gone Home — игра рассказывает о Кейт Гринбрайар, вернувшейся домой к родителям и сестре и обнаружившей, что ее семья исчезла. Игровой процесс состоит из исследования дома, поисков страниц дневника младшей сестры главной героини и восстановлении истории ее семьи через записи.

Hob — приключенческий экшен от создаталей Torchlight, в которой главный герой пытается раскрыть тайны погибшей цивилизции и спасти свой мир от хаоса.

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Обе игры можно забрать до 9 апреля.

Вдобавок в Epic Games Store проходит еще две акции, до 8 и 9 апреля можно забрать Totally Reliable Delivery Service и Drawful 2.

Totally Reliable Delivery Service — симулятор курьера. Drawful 2 – игра, в которой одни игроки создают необычные рисунки, а остальные пытаются понять, что на них изображено.

Следующей бесплатной игрой станет Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.