02.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыEpic Games Store бесплатно раздает Gone Home и Hob

Epic Games Store бесплатно раздает Gone Home и Hob

Epic Games

В Epic Games Store началась очередная раздача игр. Теперь пользователи магазина могут бесплатно забрать Gone Home и Hob.

Gone Home — игра рассказывает о Кейт Гринбрайар, вернувшейся домой к родителям и сестре и обнаружившей, что ее семья исчезла. Игровой процесс состоит из исследования дома, поисков страниц дневника младшей сестры главной героини и восстановлении истории ее семьи через записи.

Hob — приключенческий экшен от создаталей Torchlight, в которой главный герой пытается раскрыть тайны погибшей цивилизции и спасти свой мир от хаоса.

Обе игры можно забрать до 9 апреля.

Вдобавок в Epic Games Store проходит еще две акции, до 8 и 9 апреля можно забрать Totally Reliable Delivery Service и Drawful 2.

Totally Reliable Delivery Service — симулятор курьера. Drawful 2 – игра, в которой одни игроки создают необычные рисунки, а остальные пытаются понять, что на них изображено.

Следующей бесплатной игрой станет Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

ТЕГИ:
Asus ROG Zephyrus Duo 15: уникальный ноутбук для геймеров с двумя экранами
Новости по теме
Игры
Epic Games Store бесплатно разда
Игры
Список игр для iOS и Android-уст
Игры
Epic Games Store бесплатно разда
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!