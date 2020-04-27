Эксперты iFixit рассказали какие детали iPhone 8 можно использовать для ремонта iPhone SE (2020)

iPhone SE (2020) уже начал поступать к покупателям, оформившим предварительный заказ. Специалисты iFixit разобрали новейший смартфон и рассказали, какие из деталей iPhone 8 можно без проблем использовать в iPhone SE — многие компоненты у этих моделей взаимозаменяемы.

Полностью заменяемыми у нового iPhone SE и уже снятого с продаж iPhone 8 являются:

камеры;

лоток для SIM-карты;

механизм тактильной обратной связи Taptic Engine;

дисплейная часть, включая микрофон и бесконтактный датчик приближения.

Представители iFixit отметили, что, хотя экран от «восьмерки» и будет работать, технология True Tone при его установке на новый iPhone SE не поддерживается. Эта функция подстраивает баланс белого под окружающее освещение, снижая нагрузку на глаза пользователя.

Кнопку Home и аккумулятор заменить тоже не получится. Несмотря на то, что внешне аккумуляторы iPhone 8 и iPhone SE выглядят идентично, в новой модели используется другой разъем для подключения элемента.

iFixit считает, что даже с такими ограничениями, самый доступный смартфон Apple может стать еще более привлекательным с точки зрения потенциально недорогого ремонта. Обычно новые iPhone бывают практически несовместимы со старыми моделями.