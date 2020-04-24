Эксперты Dell Technologies рассказали о том, каким будет цифровое будущее в рамках масштабного онлайн-мероприятия

Компания Dell Technologies провела полномасштабный онлайн-форум Harness Your Digital Future, в рамках которого эксперты ИТ-рынка Европы, СНГ и Ближнего Востока смогли услышать, увидеть и узнать все о самых важных технологических трендах цифрового будущего. Решения и подходы, обсуждавшиеся на мероприятии, уже трансформируют бизнес во всем мире — что особенно важно в нынешней непростой ситуации.

Деловую программу мероприятия открывали топ-менеджеры компании — Мохаммед Амин (Mohammed Amin), старший вице-президент по региону MERAT и Валид Йехиа (Walid Yehia), cтарший директор направления системных инженеров по региону MERAT, а также старший директор по аналитике компании Gartner Сантош Рао. Эксперты Dell Technologies поделились своим видением деловой обстановки в мире, а также тенденциями на рынке технологий корпоративных коммуникаций.

Мохаммед Амин (Mohammed Amin): «Организации осознали, что преобразование их ИТ и кадрового состава — ключ к долгосрочному успеху. Многие начали менять свои операционные модели и организационные структуры, чтобы удовлетворить эту потребность в изменениях. Мы также видим значительные преимущества, связанные с наличием полностью интегрированной многооблачной среды, помогающей упростить функционирование предприятия и достичь новых уровней гибкости бизнеса, надежности и защиты данных. Также стоит отметить трансформацию рабочей среды, в которой каждый работает так, как он хочет, без ограничений, сотрудничая и общаясь с коллегами гибким, естественным образом. Мы в Dell Technologies уже несколько десятилетий реализуем гибкую рабочую среду внутри компании, и этот опыт помог нам разработать большой ассортимент продуктов и решений, которые расширяют возможности наших собственных удаленных сотрудников и устраняют проблемы доступа и географии».

Валид Йехия (Walid Yehia): «Создание цифровой рабочей среды — это не так легко. Мы в Dell Technologies помогаем нашим клиентам создавать основанные на цифровых технологиях современные рабочие места, используя единую и непрерывную инфраструктуру от границы сети до ядра и облака. Идет ли речь о простой и удобной работе с приложениями, данными, сервисами и устройствами, надежном и безопасном взаимодействии с коллегами в офисе, удаленно, дома или на ходу — значение имеет то, какие технологические решения выбирают организации. Этот выбор обуславливает то, насколько удобно сотрудникам будет взаимодействовать друг с другом на расстоянии, а также насколько конкурентоспособным будет предприятие».

Программу онлайн-мероприятия продолжили 8 тематических сессий, охвативших важнейшие для аудитории темы: IТ-трансформация бизнеса с помощью решений на базе искусственного интеллекта и облачных технологий, возможности и ресурсы для систем здравоохранения и образования в цифровую эпоху, безопасность финансов и человека в мире ИТ.

Участникам мероприятия были доступны не только презентации выступавших экспертов, но и настоящая онлайн-выставка решений Dell Technologies, размещенная в виртуальной демо-зоне. Ее посетители узнали все о том, как модернизировать работу ЦОД, как получить максимум от работы с мультиоблачными системами, как лучше всего хранить и защищать данные, а также как настроить эффективную работу офиса, готового к вызовам цифрового будущего.

Для всех зарегистрировавшихся участников материалы мероприятия доступны на сайте.