08.04.2020

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E-PUL и Visa объявили о старте кампании #EvdəQalNağdsızÖdə

E-PUL

Платформа электронных платежей E-PUL и Visa объявили о старте кампании #EvdəQalNağdsızÖdə. Кампания призвана помочь всем пользователям платформы E-PUL оперативно и безопасно совершать необходимые платежи не выходя из дома, и внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

В рамках кампании c каждой операции, совершенной по карте Visa на платформе E-PUL, 0,25 AZN перечисляется в «Фонд поддержки борьбы с коронавирусом», созданный указом президента Ильхама Алиева. Дополнительные средства с пользователя не удерживаются. Отметим, что в акции могут принять участие как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи. Кампания пройдет в период с 3 апреля по 30 апреля.

«В условиях неопределенности, вызванной пандемией COVID-19 первостепенная задача Visa — обеспечить безопасность и защиту сотрудников и всемерную поддержку партнеров по всему миру, а также поддержать стабильное функционирование платежной экосистемы для всех ее участников и потребителей по всему миру на неизменно высоком уровне. Мы также осознаем важность незамедлительных шагов, призванных помочь организациям, таким как Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, которые в это непростое время находятся в авангарде борьбы с коронавирусом. Мы надеемся, что наша совместная кампания с E-PUL не только позволит азербайджанцам оставаться дома, при этом имея возможность совершать необходимые операции онлайн, но и внести свой вклад в борьбу с последствиями данной ситуации», — отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

Присоединившись к призыву #EvdəQal, E-PUL ускорил меры, направленные на увеличение безналичных расчетов с целью обеспечения безопасности граждан. Воспользовавшись широкими возможностями платформы E-PUL, потребители могут быстро и безопасно совершать необходимые платежи онлайн, не покидая свои дома.

Компания «PaySis», являющаяся создателем инновационной платформы E-PUL, была основана в августе 2014 года. E-PUL обеспечивает возможность совершать покупки/оплаты различных коммунальных услуг, стационарной и мобильной связи, интернета, банковских кредитов, онлайн-страхования и др.

Для установки мобильного приложения E-PUL перейдите по нижеуказанным ссылкам:

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