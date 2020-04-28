28.04.2020

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DJI представила складной дрон Mavic Air 2 c 48 Мп камерой

DJI Mavic Air 2

Китайская компания DJI представила новую модель беспилотника — складной Mavic Air 2, который приходит на смену популярной модели Mavic Air, дебютировавшей два года назад.

DJI Mavic Air 2

Mavic Air 2 получил улучшенную камеру, улучшенные возможности съемки видео и увеличенное время автономной работы.

Новая модель получила 48 Мп (f/2.8) камеру с поддержкой технологии Quad Bayer. По умолчанию сенсор делает 12-мегапиксельные фотографии, аналогично смартфонам с тем же модулем, но способен снимать и в полном разрешении. Кроме того, Mavic Air 2 может записывать видео 4K @ 60 fps. Функция HDR доступна, как для видео (до 4K @ 30 fps), так и для панорамных фотографий. Камера также поддерживает 8K-съемку, но доступен такой режим будет только с соответствующим обновлением ПО в конце июня этого года.

Благодаря поддержке технологии AirSense беспилотник обнаруживает и предупреждает оператора о других летательных аппаратах неподалеку, а функция ActiveTrack 3.0 и датчики препятствий позволяют дрону избегать столкновений в воздухе. Вспомогательная система безопасности и встроенные элементы освещения предназначены для посадки в темное время суток.

Устройство может похвастаться улучшенными моторами и аэродинамикой. Автономность новинки увеличилась — до 34 минут полета. Максимальная горизонтальная скорость достигает 68,4 км/ч. Технология передачи видео позволяет дрону удаляться на расстояние до 10 км. За связь с пультом ДУ отвечает технология OccuSync 2.0 (2,4/5,8 GHz) в связке с фирменным контроллером. На пульте можно переключать спортивный, нормальный и «штативный» режимы (соответственно режимы S, N и T).

Аппарат стал немного тяжелее, его вес составляет 570 гр. вместо прежних 430 гр. В сложенном виде имеет размеры 180 × 97 × 84 мм, а в разложенном — 183 × 253 × 77 мм.

DJI Mavic Air 2 уже доступен для предварительного заказа по цене 799 долларов (как и предшественник) и поступит в продажу 11 мая этого года. В расширенной комплектации, включающей светофильтры для объектива, сумку для переноски, зарядное устройство и три аккумулятора, устройство будет предложено за 988 долларов.

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