02.04.2020

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D-Wave предоставляет бесплатный облачный доступ к квантовым системам для исследований COVID-19

D-Wave Systems COVID

Компания D-Wave Systems, специализирующаяся на квантовых компьютерах, сообщила о своем вкладе в борьбу с пандемией коронавируса (COVID-19), пишет CDRinfo.

Все, кто ведет разработки, связанные с противодействием коронавирусу, получают бесплатный доступ к квантовым системам D-Wave Systems через облачный сервис Leap.

К инициативе присоединились INECA, DENSO, Forschungszentrum Jülich, Kyocera Corporation, KYOCERA Communication Systems, MDR/Cliffhanger, Menten AI, NEC Solution Innovators Ltd., OTI Lumionics, QAR Lab at LMU Munich, Sigma-i, Tohoku University и Volkswagen, которые предоставят доступ к командам инженеров с опытом работы с квантовым компьютером и формулирования проблем, а также поможет в разработке решений.

Беспрепятственный бесплатный доступ к квантовым компьютерам D-Wave уже могут получить все, кто борется с COVID-19 в 35 странах Северной Америки, Европы и Азии, где доступен сервис Leap, включая как государственные, так и частные структуры.

На коммерческой основе доступен недавно запущенный сервис Leap 2. Сервис предоставляет доступ к гибридному решению, включающему как квантовые, так и традиционные вычислительные ресурсы. По мнению компании D-Wave и ее партнеров, гибридный подход может использоваться для решения некоторых сложных проблем, связанных с COVID-19, таких как анализ новых методов диагностики, моделирование распространения вируса, оптимизация логистики в больницах, распределение поставок, определение фармацевтических комбинаций и другие.

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