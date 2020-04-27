28.04.2020

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Coursera предлагает всем потерявшим работу из-за COVID-19 пройти бесплатное онлайн-обучение

Coursera

Платформа онлайн-обучения Coursera объявила о запуске инициативы Coursera Workforce Recovery Initiative для поддержки правительств по всему миру в борьбе с ростом безработицы из-за пандемии COVID-19.

Пользователи смогут бесплатно пройти обучение на любом из 3800 онлайн-курсов Coursera. Цель инициативы — помочь потерявшим работу из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, овладеть знаниями и навыками новой специальности, что позволит найти новую работу. Представленные на платформе курсы подготовлены ведущими университетами и отраслевыми учебными заведениями. Программой предусмотрена выдача профессиональных сертификатов, разработанных специально для подготовки к наиболее востребованным позициям.

До 30 сентября 2020 года к инициативе смогут присоединиться федеральные правительства и местные органы власти. Те, кто приступил к учебе в рамках программы, должны будут завершить обучение на онлайн-курсах до конца года.

Первыми такую возможность гражданам предоставят власти штатов Иллинойс, Аризона и Оклахома, а также правительства Колумбии, Коста-Рики, Греции, Малайзии, Панамы, Украины и Узбекистана. Ожидается, что в ближайшее время к программе присоединятся правительства других стран и штатов США.

Новая инициатива является частью программы Coursera for Government, стартовавшей в 2017 году для предоставления пользователям современных навыков, востребованных на рынке труда.

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