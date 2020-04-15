Codemasters официально анонсировала игру F1 2020

Компания Codemasters официально анонсировала первый трейлер и дату релиза новой части серии игр F1 2020. Ее релиз намечен на 10 июля 2020 года, игра будет доступна на PlayStation 4, Xbox One X, PC (DVD и Steam) и на сервисе Google Stadia.

В игре будут представлены все гонщики, команды и трассы сезона 2020 года, в том числе и новые в Ханое и Зандфорте.

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В F1 2020 появится режим My Team. Впервые игроки смогут создать свою команду и выступать за нее по ходу сезона. В новой части вернется сплит-скрин — режим отображения, когда экран делится для двух игроков. Кроме того, появится целый ряд новых опций, которые позволят быстрее адаптироваться к игре.

Выйдет специальное издание F1 2020 – Michael Schumacher Deluxe Edition, в котором игроки получат возможность сесть за руль четырех виртуальных машин, сыгравших определяющие роли в карьере семикратного чемпиона мира: Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 и Ferrari F1-2000.

Кроме того, выйдет отдельное издание F1 Seventy Edition (в честь 70-летия Формулы-1).

Те, кто оформят предварительный заказ на игру или купит одно из специальных изданий, получат эксклюзивный набор игровых предметов.