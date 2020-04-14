Cisco прогнозирует рост скорости передачи данных, количества пользователей Интернета и числа подключенных к сети устройств

Компания Cisco публикует результаты исследования Annual Internet Report (AIR), освещающего развитие Интернета на уровне стран, регионов и мира в 2018-2023 гг. Согласно отчету Cisco AIR, к 2023 году пользователями Интернета станут 66% населения Земли. К глобальной сети будут подключены более 28 млрд. устройств. В мире на одного пользователя будут приходиться 3,6 подключенных к сети устройств, тогда как в 2018 этот показатель составил 2,4. Скорость передачи данных в мире вырастет в два с половиной раза и более.

«Исследование Cisco AIR показало, что в ближайшие 5 лет объем передаваемого сетевого трафика в мире существенно вырастет, — рассказывает Андрей Кузьмич, директор по технологиям Cisco в России и СНГ. — Во всем мире в ближайшие годы будет наблюдаться непрерывный рост числа интернет-пользователей и подключенных устройств. Вместе с тем потребители и бизнес будут все больше полагаться на мобильные сети, вследствие чего требования к полосе пропускания возрастут многократно. Одновременно с этим все большее проникновение будет получать технология 5G, к 2023 году она будет поддерживать более 10% мобильных соединений. Высокая скорость таких соединений и продвинутые технические возможности 5G позволят создать эффективные инфраструктуры для таких приложений и сервисов на базе ИИ и Интернета вещей, как беспилотные автомобили, «умные» города, подключенная медицина, иммерсивное видео. Все это — серьезнейший вызов для производителей сетевого оборудования, ведь чтобы инфраструктура справлялась с экспоненциально растущими запросами, необходим совершенно новый подход к построению сетей. Следуя этим тенденциям, компания Cisco уже предлагает заказчикам переходить на интеллектуальные сетевые системы, функционирующие на основе намерений (Intent-Based Networks), способные автоматически предотвращать киберугрозы, а также постоянно самообучаться и совершенствоваться».

Отчет Cisco AIR охватывает мобильные, фиксированные широкополосные и Wi-Fi-сети, приводя количественные прогнозы по росту числа пользователей, устройств и подключений, а также по производительности сетей и соответствующим тенденциям на пятилетний период с 2018 по 2023 гг. Его авторы — та же группа аналитиков, которая составляет Наглядный индекс развития сетевых технологий Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast. При составлении отчета Cisco Annual Internet Report на период с 2018 по 2023 гг. использованы прогнозы независимых аналитиков и собственные данные Cisco. Полный текст отчета доступен на странице https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html.