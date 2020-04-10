Cisco и IBM помогают европейским школьникам продолжать учебу в условиях пандемии COVID-19

Несколько недель назад Cisco и IBM выступили с инициативой создать бесплатные виртуальные классы в странах, закрывших свои школы для посещения. Цель инициативы – не только соединить учащихся и преподавателей в интерактивных онлайн-классах, но и помочь им более глубоко овладеть технологиями.

«В странах EMEAR все учащиеся, преподаватели и родители привыкают к виртуальному обучению. Мы гордимся тем, что наша совместная инициатива с IBM помогает сотням тысяч учащихся продолжать обучение и развивать свои навыки», — сказала Венди Марс (Wendy Mars), президент Cisco в регионе EMEAR.

Виртуальные классы, развернутые на базе решения Cisco Webex, дают преподавателям возможность организовывать и записывать видеоконференции, вести занятия со своих компьютеров и общаться с учениками с помощью различных приложений, принимать от них домашние задания — и все это без малейших задержек.

Чтобы помочь обучаемым и обучающим адаптироваться к новому формату классных занятий, IBM задействовала более 3 тыс. специально подготовленных волонтеров, которые также удаленно, с помощью Cisco Webex, будут делиться своими знаниями и опытом. На занятиях с учителями волонтеры IBM в реальном времени помогают им использовать приложения с максимальной отдачей.

«Мы, сотрудники IBM, каждый день всевозможными способами делимся с окружающими своими знаниями и опытом. Вызовы, подобные тому, что сегодня бросил всему человечеству вирус COVID-19, позволяют нам принести реальную пользу, используя волонтерское движение и технологии там, где они значат больше всего для будущего нашего общества — в образовании наших детей», — сказал Мартин Джеттер (Martin Jetter), старший вице-президент и председатель совета директоров европейского отделения IBM.

Инициатива двух компаний уже реализуется в ряде европейских стран, в том числе в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Словакии, Финляндии и Чехии. На сегодня в программе принимают участие не менее 200 тыс. учеников из 2 тыс. школ по всей Европе.

«Наступившие трудные времена не должны прерывать образование наших детей. Мы подготовили необходимые средства для дистанционного обучения и преподавания. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Нужны специалисты, учителя, которые всегда будут главной опорой образовательного процесса. И мы очень высоко ценим вклад наших партнеров. Они оказали неоценимую и очень важную помощь, дав нашим учителям возможность освоить новые технологии и перенести учебный процесс в интернет. Я уверен, что мы выйдем из этого кризиса с новыми знаниями, в том числе, о важности партнерства и цифровизации», — сказал Марек Загурский (Marek Zagórski), министр информатизации Польши.

В Италии инициатива помогла многим учащимся вновь обрести уверенность в себе. Вот что сказал 17-летний школьник Габриэль из Рима: «Я переживал, что не смогу закончить год и сдать выпускные экзамены. Теперь же есть возможность пройти все программы, и я чувствую себя более уверенно».

Более 100 тыс. учителей с помощью прошедших подготовку волонтеров дают уроки в виртуальных классах Мадрида. «Мы уже использовали Webex на виртуальных встречах, и сервис очень помог нам организоваться во время кризиса. Мы высоко ценим помощь представителя IBM, под опекой которого находятся 191 наш учитель и 2500 учеников», — рассказал Хавьер Мартинес Архона (Javier Martínez Arjona), директор средней школы им. Антонио Мачадо в Мадриде.

Непрерывность особенно важна, когда учащиеся переходят на новую ступень. С этим согласен Энрике Морильо дел-Рио (Enrique Morillo del Río), учитель математики в средней школе им. Хосе Гарсиа Ньето: «Большинство моих учеников собираются в университет. И поддержка учителей сейчас им нужнее всего. Благодаря этой технологии мы смогли продолжить преподавание на высочайшем уровне».

«Работая в эти непростые времена, мы будем делать все возможное для поддержки бизнеса, госструктур и общества, поддержки всех, кто пострадал от пандемии и кто борется с ней на переднем крае. Мы гордимся тем, что технология Cisco Webex служит делу соединения людей, будь то в образовании, медицине или экономике», — добавила Венди Марс.

Cisco и IBM планируют распространить упомянутую инициативу на всю Европу, чтобы помочь учителям не прерывать классные занятия и поддерживать школьников в процессе учебы.