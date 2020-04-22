Cisco и Google создают решение для работы в мультиоблачной корпоративной среде

Компании Cisco и Google объявили о намерениях расширить сотрудничество с целью создания мультиоблачной сетевой структуры в рамках Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud. Это автоматизированное решение, обеспечивающее оптимизацию и безопасность выполнения приложений в корпоративной сети. Клиенты получат возможность обмениваться настройками соглашения об уровне обслуживания, политиками безопасности, данными о соответствии и т. д., чтобы обеспечить согласованное взаимодействие с пользователем независимо от его местонахождения и того, откуда было запущено приложение. Данное партнерство ориентировано на клиентов, которые имеют или планируют внедрить гибридную мультиоблачную стратегию.

Объединенная платформа позволит клиентам оптимизировать свой стек приложений, распределяя рабочие нагрузки или компоненты приложения в наиболее удобном для них месте. Благодаря партнерству компании смогут тесно интегрировать программно-определяемую сеть Cisco SD-WAN с платформой Google Cloud.

Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud предлагает клиентам следующие преимущества:

Автоматизацию политики SD-WAN.

Контекстный контроль доступа приложений в Google Cloud для обеспечения безопасности и соответствия требованиям. Это позволит беспрепятственно распространять корпоративные политики безопасности на приложения, размещенные в Google Cloud.

Более надежную и интеллектуальную защиту благодаря Cisco SD-WAN Cloud Hub с комплексной защитой Google Cloud, которая беспрепятственно интегрирует управление сетью и доступные средства управления безопасностью на уровне приложений на основе нагрузок и пользовательских идентификаторов. Клиенты получают защиту на нескольких уровнях, что обеспечивает более надежную защищенность их приложений.

Автоматизацию транзитных сетей Cisco SD-WAN на основе опорной сети Google Cloud, обеспечивающую предоставление по запросу и автоматическое масштабирование полосы пропускания.

Сочетая расширенные возможности Cisco SD-WAN с программно-определяемой опорной сетью Google, клиенты получают сквозную сеть, которая не только оптимизирует связь между филиалами, предприятиями и облаком, но также предоставляет телеметрию для устранения неполадок и диагностики.

Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud может стать структурой, которая свяжет модернизированную сеть с существующими архитектурами приложений. Cisco и Google Cloud намерены пригласить отдельных клиентов принять участие в тестировании предварительных версий этого решения к концу 2020 года. Как ожидается, решение будет доступно для использования в первой половине 2021 года.