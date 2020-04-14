Частные репозитории GitHub теперь доступны бесплатно для команд

GitHub сделал приватные репозитории с неограниченным количеством соавторов доступными для всех учетных записей. Все основные функции GitHub теперь бесплатно доступны для всех. До сих пор, если ваша организация хотела использовать GitHub для частной разработки, вы должны были подписаться на один из платных планов. «Но команда GitHub посчитала, что каждый разработчик на Земле должен иметь доступ к GitHub и цена не должна быть барьером в этом вопросе», — сообщает в блоге компании CEO GitHub Нат Фридман (Nat Friedman).

Напомним, что годом ранее команда GitHub позволила бесплатным аккаунтам на сервисе работать с приватными репозиториями. Теперь получить бесплатно доступ смогут и команды разработчиков.

Команды, которым необходимы расширенные функции (например, владельцы кода), корпоративные функции (например, SAML) или персонализированная поддержка, могут перейти на один из платных планов.

GitHub также снижает цену платного командного плана с 9 долларов за пользователя в месяц до 4 долларов. У существующих клиентов это произойдет автоматически.