14.04.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareПрограммное обеспечениеЧастные репозитории GitHub теперь доступны бесплатно для команд

Частные репозитории GitHub теперь доступны бесплатно для команд

GitHub

GitHub сделал приватные репозитории с неограниченным количеством соавторов доступными для всех учетных записей. Все основные функции GitHub теперь бесплатно доступны для всех. До сих пор, если ваша организация хотела использовать GitHub для частной разработки, вы должны были подписаться на один из платных планов. «Но команда GitHub посчитала, что каждый разработчик на Земле должен иметь доступ к GitHub и цена не должна быть барьером в этом вопросе», — сообщает в блоге компании CEO GitHub Нат Фридман (Nat Friedman).

Напомним, что годом ранее команда GitHub позволила бесплатным аккаунтам на сервисе работать с приватными репозиториями. Теперь получить бесплатно доступ смогут и команды разработчиков.

Команды, которым необходимы расширенные функции (например, владельцы кода), корпоративные функции (например, SAML) или персонализированная поддержка, могут перейти на один из платных планов.

GitHub также снижает цену платного командного плана с 9 долларов за пользователя в месяц до 4 долларов. У существующих клиентов это произойдет автоматически.

ТЕГИ:
Cisco прогнозирует рост скорости передачи данных, количества пользователей Интернета и числа подключенных к сети устройств
Представлены флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Новости по теме
VR Игры
Half-Life: Alyx теперь полностью
Кинематограф
Apple TV+ открывает бесплатный д
Игры
Epic Games Store бесплатно разда
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!