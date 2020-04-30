30.04.2020

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Canon представил утилиту, которая позволит использовать фотоаппарат в качестве в веб-камеры

Canon

Компания Canon представила решение, позволяющее существенно улучшить качество видео во время видеоконференций без дополнительных затрат.

Фирменное приложение EOS Webcam Utility Beta предназначено для пользователей Windows 10, у которых есть одна из 25 поддерживаемых камер Canon. С помощью ПО они могут подключить свой гаджет к ПК для использования в качестве веб-камеры с высоким разрешением.

Разработчики постарались сделать EOS Webcam Utility максимально простой в использовании. Для загрузки утилиты необходимо перейти на сайт Canon, выбрать модель камеры и перейти во вкладку «Drivers & Downloads». В ней нужно выбрать пункт «Software» и в списке операционных систем нажать на «Windows 10 (x64)».

Актуальная версия утилиты поддерживает следующие модели камер:

Для превращения камеры Canon в веб-камеру компьютера нужно установить и запустить утилиту, предварительно подключив камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. Затем, в программе с поддержкой видеосвязи, нужно установить EOS Webcam Utility в качестве основной веб-камеры.

На данный момент программа работает только на 64-битной Windows 10. Сообщается, что пока она доступна только жителям США, утилита находится на стадии бета-тестирования.

Представители Canon отмечают, что сама концепция не новая. Основное преимущество утилиты EOS Webcam Utility  состоит в том, что она бесплатная.

 

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