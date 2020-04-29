Canon Connected открывает доступ к бесплатным урокам по фотографии

Компания Canon запускает портал Canon Connected с бесплатным доступом к обучающим, мотивирующим и развлекательным материалам для любителей фотографии и видеосъемки.

Обучающие ролики от амбассадоров Canon, а также видеографов, экспертов и инфлюенсеров со всей Европы будут добавляться регулярно, чтобы фотографы смогли научиться новому или поднять свой профессиональный уровень.

Также будут предложены уроки от знаменитых и успешных фотографов и операторов.