BirBank – лидер среди мобильных приложений страны!

Центральный банк Азербайджанской Республики совместно с Ассоциацией банков Азербайджана обнародовал результаты традиционного ежегодного конкурса и объявил имена победителей за 2019 год. Победителем в номинации «Банк – лидер услуг мобильного банкинга» (“Mobil bankçılıq xidməti üzrə lider bank”) стал Kapital Bank (мобильное приложение BirBank).

Отметим, что с 2013 года в рамках данного конкурса определяются победители по различным номинациям в направлении расширения цифровых платежей, применения инновационных платежных решений, развития электронного банкинга.

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.