11.04.2020

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Беспроводные наушники Philips ActionFit дезинфицируются прямо в футляре

Philips ActionFit

Компания Philips представила беспроводные наушники ActionFit, адресованные любителям спорта. Степень защиты IPX5 позволяет использовать наушники во время интенсивных тренировок, под дождем и даже в душе.

Особенностью гаджета является наличие в футляре, который одновременно играет роль мобильного аккумулятора, системы очистки ультрафиолетом.

В наушниках установлены излучатели диаметром 6 мм. Диапазон воспроизводимых частот заявлен равным 20-20000 Hz, чувствительность — 94 дБ. Для подключения используется интерфейс Bluetooth 5.0. Поддерживаются профили A2DP, AVRCP, HFP и HSP. Дальность связи достигает 10 м.

Время автономной работы составляет 6 часов, с учетом подзарядки в футляре — 18 часов. За счет быстрой зарядки всего за 15 минут можно получить 1,5 часа работы.

Стоимость наушников Philips ActionFit составляет 180 долларов.

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