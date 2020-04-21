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Bakcell продолжает сотрудничать с ASAN Xidmet для обеспечения своевременных ответов на запросы граждан

Bakcell

Компания Bakcell присоединилась к крупномасштабным профилактическим мерам, осуществляемым в нашей стране в связи с распространением коронавируса. С целью обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников компания принимает особое участие в действиях, предпринимаемых в этом направлении соответствующими государственными органами.

Так, Bakcell обеспечивает бесплатную услугу отправки и получения SMS-разрешений для быстрого реагирования на запросы граждан, отправляемые через «Систему выдачи и контроля разрешений во время особого карантинного режима», созданную Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Министерством Внутренних Дел.

Работы по технической интеграции для запуска этой системы были завершены в самые короткие сроки. После запуска, компания осуществляет ежедневный мониторинг системы, совместно с ASAN Xidmet.

В то же время, чтобы своевременно отвечать на вопросы клиентов, связанные с отправкой сообщений на короткий номер 8103, контактный центр компании 555 и другие соответствующие отделы работают в усиленном режиме. Чтобы помочь клиентам, которые испытывают трудности с отправкой сообщений на 8103 с различных устройств, Bakcell подготовила специальное видео, которое размещено на страницах компании в социальных сетях.

Q&A

Əziz istifadəçilər, “Android sistemli telefonumda qısa nömrəyə mesaj göndərə bilmirəm. Nə edim?” sualına cavab tapmaq üçün videomuzu izləyin və göstərilən addımları icra edin.#sualcavab #android #SMS

Publiée par Bakcell sur Lundi 6 avril 2020

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