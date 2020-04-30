Bakcell оказала помощь малоимущим семьям поселка Бина

В рамках широкомасштабных мер по оказанию поддержки гражданам Азербайджана в период социальной изоляции компания Bakcell осуществила программу по оказанию продуктовой помощи малоимущим семьям, проживающим в поселке Бина города Баку.

На прошлой неделе сотрудники компании посетили 650 малоимущих семей в поселке Бина и предоставили им коробки с различными продуктами питания. Благодаря организационной поддержке Исполнительной Власти Хазарского района и Муниципалитета Бина, на основании списков, предоставленных данными структурами, представители Bakcell смогли оказать помощь этим семьям.

Данная инициатива является продолжением целого ряда важных мер, осуществленных компанией в рамках борьбы с коронавирусом (Covid-19). Ранее, компания перечислила 1,5 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, и выделила большие финансовые ресурсы для доставки в Азербайджан специального медицинского оборудования для искусственного дыхания, инструментов для автоматического измерения температуры, и более 3000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Кроме того, Bakcell предоставила медицинским работникам всех карантинных центров, и абонентам, находящимся на карантине в определенных карантинных центрах, карты оплаты, наряду с рукописными открытками со словами поддержки и признательности.

Компания Bakcell готова и дальше поддерживать граждан Азербайджана, в особенности наиболее чувствительные слои населения, посредством осуществления различных социальных и других инициатив.