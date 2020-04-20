Azercell присоединился к очередной благотворительной акции в борьбе с COVID-19

Компания Azercell присоединилась к очередной благотворительной акции для поддержки нуждающихся в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19. В рамках акции, организованной BEAT Group при партнерстве с Azercell, абоненты оператора смогут содействовать приготовлению и доставке различных блюд малоимущим семьям в дни карантина.

Пользователи Azercell могут помочь гражданам, испытывающим материальные трудности в связи со сложившейся ситуацией, пожертвовав 1, 5 или 9 манатов со своего баланса. Таким образом, на собранную сумму будут куплены продукты, приготовлены различные блюда, которые будут доставлены добровольцами нуждающимся семьям.

Для того, чтобы присоединиться к благотворительной акции, нужно послать сообщением сумму пожертвования (1, 5 или 9) на короткий номер 5595, либо поддержать инициативу заполнив форму на сайте https://evdeq.al/. Во вкладке «Отчет» на сайте, абоненты Azercell могут увидеть в списке последние 3 цифры своего номера и сумму пожертвования, а также здесь можно проследить за расходованием пожертвований и ознакомиться с фото и видео отчетами.