Azercell приостановил тарификацию запросов в рамках услуги Paycell!

Лидирующий мобильный оператор страны предпринимает новые шаги, направленные на борьбу с инфекцией коронавируса (COVID-19)! Начиная с 10 апреля, оператор временно отказался от тарификации запросов в рамках услуги Paycell. Напомним, что абоненты Azercell могут отправить подарочный баланс на сумму 0,2 AZN, 0,5 AZN или 1 AZN на предоплатный номер (SimSim) с помощью этой услуги. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно отправить номер получателя в тексте сообщения на соответствующий короткий номер 9204, 9200 или 9202.

Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/services/zero_balance_options/paycell/.