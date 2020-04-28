Azercell предоставил подарочные интернет-пакеты учителям, преподающим дистанционно в условиях социальной изоляции

Компания Azercell в рамках проекта по расширению возможностей дистанционного образования для школьников общеобразовательных учреждений, проводимого Министерством образования, активировала интернет-пакет в размере 5 Gb суммой в 10 манатов на два месяца на номерах более 25000 учителей и всего педагогического состава, которые являются абонентами Azercell и уже имеют регистрацию на портале «Virtual Məktəb». Отметим, что список учителей и педагогического состава, которые получат интернет-пакет для дистанционного преподавания, предоставляетcя Министерством образования согласно регистрации на сайте www.virtual.edu.az.

С техническими условиями подключения и активации подарочного пакета можно ознакомиться на странице https://www.azercell.com/ru/news/show/1094/.

Отметим, что сайт www.virtual.edu.az позволяет пользователям выполнять задания в ходе учебного процесса в онлайн режиме. На данный момент на портале прошли регистрацию более 600000 учеников и 50000 учителей.