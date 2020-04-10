Azercell предлагает услугу «Уточнение персональных данных абонента» бесплатно

Компания Azercell, учитывая особый карантинный режим, объявленный в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVİD-19), представляет услугу «Уточнение персональных данных абонента». Этот сервис позволит абонентам получить доступ к персональным данным официального владельца номера, не посещая офисы Абонентской Службы Azercell. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо отправить пустой SMS на короткий номер 6800 или же набрать на экране телефона *680#yes. В обоих случаях, абоненту будет отправлено сообщение с персональными данными (имя, фамилия и отчество) официального владельца номера. В период особого карантинного режима абоненты Azercell смогут воспользоваться этим сервисом совершенно бесплатно.

Отметим, что услуга «Уточнение персональных данных абонента» предназначена для абонентов компании, являющимся физическими лицами. Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/number/.