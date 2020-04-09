Azercell предлагает самые просматриваемые в мире телевизионные каналы посредством приложения NNTV

Azercell Telekom запустил новое приложение мобильного TV — NNTV. Это приложение позволяет абонентам Azercell с удобством и по выгодным ценам смотреть самые популярные местные и зарубежные каналы в высоком качестве.

Теперь, с приложением NNTV, абоненты Azercell могут смотреть более 200 самых просматриваемых в мире телевизионных каналов. Здесь можно найти каналы на любой вкус. Так, благодаря приложению мобильного TV, абоненты смогут без перебоев смотреть художественные фильмы, музыкальные программы, детские, а также развлекательные каналы в формате HD. Подписавшись же к пакету NNTV «Спорт» у пользователей будет возможность смотреть самые популярные матчи и спортивные соревнования.

Этим технологическим новшеством, позволяющим смотреть телеканалы без каких-либо дополнительных устройств, могут воспользоваться как абоненты постоплаты, так и абоненты предоплаты Azercell. Услуга предусмотрена для устройств с операционными системами Android/IOS.

Для обеспечения удобства абонентов им предлагаются два вида тарифов — ежедневный и ежемесячный пакеты, а также ежемесячная подписка на пакет «Спорт». Отметим, что абоненты, которые впервые подключатся к услуге, получат 7 дней бесплатного доступа, затем услуга будет предоставляться на платной основе. Ознакомиться с дополнительной информацией об услуге NNTV можно на странице https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/mobiltv/.

Напомним, что, принимая во внимание происходящие в мире события, компания Azercell постоянно предлагает пользователям различные кампании и услуги для продуктивного и интересного времяпровождения, и советует оставаться дома ради сохранения своего здоровья и здоровья общества. Так, подключившись к месячному пакету Zvuk, абоненты Azercell могут воспользоваться услугой в сети Azercell без лимита и дополнительной оплаты за интернет. Также, в пользование абонентов Azercell представлено известное во всем мире мобильное приложение по изучению иностранных языков Busuu, позволяющее одновременно изучать 12 языков с 50% скидкой на ежемесячную подписку в период с 24 марта по 30 апреля.