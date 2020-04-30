Azercell поддержит тысячи малоимущих семей в месяц Рамазан!

Компания Azercell продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Очередным благотворительным проектом компании, который она проводит в рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, стала организация в течение священного месяца Рамазан еженедельной раздачи наборов продовольственных товаров 1000 малоимущим семьям регионов Азербайджана, проживающим в условиях социальной изоляции в связи с карантином.

В целом, в период месяца Рамазан, предполагается раздача продовольствия более 4000 малоимущих семей. На этой неделе продукты питания получат семьи, проживающие в Джалилабаде, Гаджигабуле, Физули и Кедабеке.

Наборы продовольственных товаров будут доставлены адресатам со стороны ООО “Азерпочт”, Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики согласно списку малоимущих семей, заранее предоставленному Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

Основной целью благотворительных акций, организованных компанией Azercell, является улучшение качества жизни уязвимых слоев населения в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, а также поддержание ряда государственных мер, направленных на предотвращение распространения вышеуказанной инфекции.