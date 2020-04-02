Asus ROG Zephyrus Duo 15: уникальный ноутбук для геймеров с двумя экранами

Компания Asus сегодня представила необычный ноутбук для геймеров — ROG Zephyrus Duo 15 (GX550). Как заявляет компания это первый в мире двухэкранный игровой ноутбук.

При открытии крышки ноутбука появляется вспомогательный экран ROG ScreenPad Plus. Это сенсорный IPS дисплей диагональю 14,1 дюйма разрешением 3840 x 1100 пикселей, который поднимается на угол 13°, для удобства просмотра изображения и улучшения взаимодействия. Есть ли промежуточные положения, неизвестно. Плавное перемещение панели регулируется уникальным шарниром, который синхронизирует движение двух экранов с высокой точностью. Чтобы предотвратить соприкосновение экранов при открытии крышки, шарнир имеет специальные направляющие, которые задерживают раскрытие дополнительного дисплея.

Дополнительный экран создает лучшую среду для игр, геймерских трансляций и создания контента. Например, во время игры или просмотра фильма на него удобно вывести окно мессенджера или почтового клиента. Сенсорный экран поддерживает активный стилус ASUS Pen.

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Новинка оснащена процессором Intel Core 10-го поколения Core i7-10875H или Core i9-10980HK, за графическую производительность отвечают новейшие адаптеры GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super. Оперативной памяти у ноутбука может быть до 32 Gb, есть два слота для SSD объемом 512 Gb либо 1 Tb каждый. В роли основного экрана выступает 15,6-дюймовая матрица либо Full HD с частотой обновления 300 Hz при задержках 3 мс, либо высокого разрешения 4K/60 Hz/25 мс с полным охватом цветового пространства Adobe RGB. В обоих случаях тип панели — IPS.

Вторая особенность ноутбука – это система охлаждения AAS Plus. Когда второй дисплей поднимается, приток воздуха к системе охлаждения увеличивается на 30%, что должно положительно сказаться на температурном режиме.

Питание ноутбук получает от аккумуляторной батареи емкостью 90 Вт·ч. Набор портов включает USB 3.2 с поддержкой Thunderbolt 3, USB 3.2 (x3), HDMI 2.0b, разъемы для наушников и микрофона, а также RJ45. Есть поддержка Wi-Fi 6 с Gig+ и Bluetooth 5.0. Габариты — 360 х 268 х 21 мм, вес — 2,4 кг.