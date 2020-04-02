Asus ROG Zephyrus Duo 15: уникальный ноутбук для геймеров с двумя экранами
Компания Asus сегодня представила необычный ноутбук для геймеров — ROG Zephyrus Duo 15 (GX550). Как заявляет компания это первый в мире двухэкранный игровой ноутбук.
При открытии крышки ноутбука появляется вспомогательный экран ROG ScreenPad Plus. Это сенсорный IPS дисплей диагональю 14,1 дюйма разрешением 3840 x 1100 пикселей, который поднимается на угол 13°, для удобства просмотра изображения и улучшения взаимодействия. Есть ли промежуточные положения, неизвестно. Плавное перемещение панели регулируется уникальным шарниром, который синхронизирует движение двух экранов с высокой точностью. Чтобы предотвратить соприкосновение экранов при открытии крышки, шарнир имеет специальные направляющие, которые задерживают раскрытие дополнительного дисплея.
Дополнительный экран создает лучшую среду для игр, геймерских трансляций и создания контента. Например, во время игры или просмотра фильма на него удобно вывести окно мессенджера или почтового клиента. Сенсорный экран поддерживает активный стилус ASUS Pen.
Новинка оснащена процессором Intel Core 10-го поколения Core i7-10875H или Core i9-10980HK, за графическую производительность отвечают новейшие адаптеры GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super. Оперативной памяти у ноутбука может быть до 32 Gb, есть два слота для SSD объемом 512 Gb либо 1 Tb каждый. В роли основного экрана выступает 15,6-дюймовая матрица либо Full HD с частотой обновления 300 Hz при задержках 3 мс, либо высокого разрешения 4K/60 Hz/25 мс с полным охватом цветового пространства Adobe RGB. В обоих случаях тип панели — IPS.
Вторая особенность ноутбука – это система охлаждения AAS Plus. Когда второй дисплей поднимается, приток воздуха к системе охлаждения увеличивается на 30%, что должно положительно сказаться на температурном режиме.
Питание ноутбук получает от аккумуляторной батареи емкостью 90 Вт·ч. Набор портов включает USB 3.2 с поддержкой Thunderbolt 3, USB 3.2 (x3), HDMI 2.0b, разъемы для наушников и микрофона, а также RJ45. Есть поддержка Wi-Fi 6 с Gig+ и Bluetooth 5.0. Габариты — 360 х 268 х 21 мм, вес — 2,4 кг.