ASUS представила профессиональные мониторы серии ProArt

Компания ASUS представила обновленную линейку мониторов ProArt для профессиональных пользователей, занимающихся обработкой фото- и видеоматериалов высокого качества. Представлены модели ProArt PA248QV и PA278QV. Новинки обладают 100% охвата цветовых пространств sRGB и Rec.709, а также сертифицированы по стандарту Calman Verified, что подтверждает высокое качество цветопередачи.

Монитор ProArt PA278QV оснащен матрицей IPS диагональю 27 дюймов с разрешением 2560 х 1440 пикселей. Соотношение сторон 16:10 позволяет значительно увеличить рабочее пространство по вертикали.

В модели ProArt PA248QV также установлена IPS-матрица, диагональю 24,1 дюйма с разрешением 1920 x 1200 пикселей.

В новых мониторах реализованы эксклюзивные функции ASUS ProArt Preset и ProArt Palette. Функция ProArt Preset позволяет мгновенно переключаться между предустановленными профилями настроек, адаптированными для различных задач: цветокоррекции, монтажа видео или редактирования фотографий. ProArt Palette, предназначенный для тонкой настройки параметров монитора, включая выбор оттенков, цветовой температуры и гаммы. Благодаря этим инструментам, ProArt PA248QV и PA278QV позволяют быстро выбрать оптимальные настройки для каждого вида работы или самостоятельно настроить параметры цветопередачи.

Мониторы оснащены арсеналом входов, включая DisplayPort 1.2 и HDMI (v1.4). В модели ProArt PA278QV есть дополнительные порты mini-DisplayPort и DVI-D, а в PA248QV установлен порт D-Sub для подключения к еще более широкому спектру устройств. В обеих моделях реализован разветвитель портов с интерфейсом USB 3.0.

Монитор ASUS ProArt PA278QV уже поступил в продажу, а модель ASUS ProArt PA248QV будет предложена в июне этого года. Цены не уточняются.